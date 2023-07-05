Российское командование избегает комплектования своих подразделений заключенными из-за страха возможных бунтов — Маляр

5 июля, 14:09
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Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

Боевики Вагнера (Фото:REUTERS/Stringer)

Мятеж главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина заставил российское командование избегать комплектования подразделений осужденными из-за боязни будущих бунтов.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, кроме угрозы мятежей, это связано с повышенными рисками дезертирства и проявлений неповиновения военнослужащих из числа бывших осужденных.

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Маляр отметила, что неудачный бунт стал толчком для изменения отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству РФ.

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Она добавила, что растерянность и пассивность высшего начальствующего состава российских Вооруженных сил во время попытки переворота Пригожина привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам Минобороны и Генерального штаба ВС РФ.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Бунт Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Анна Маляр

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