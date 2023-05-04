Экс-заместитель Шойгу, которого прозвали «мясником Мариуполя», устроился в ЧВК Вагнер 4 мая, 22:43 Михаил Мизинцев (Фото:Минобороны РФ)

Бывший заместитель министра обороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаил Мизинцев устроился в ЧВК Вагнер.

Об этом заявил так называемый российский «военкор» Александр Симонов.

Отмечается, что Мизинцев получил должность заместителя командира ЧВК Вагнера.

В настоящее время он занимается дополнительной подготовкой подразделений российских оккупантов, которых затем отправляют на войну в Украину.

Видео дня

Ранее в Минобороны РФ подтвердило отставку замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаила Мизинцева.

Он руководил осадой Мариуполя и предписывал бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище Мясник Мариуполя.

