Мы в рай, а они просто сдохнут. Песков разъяснил заявление Путина о ядерном ударе

В Кремле разъяснили, что имел ввиду президент РФ Владимир Путин, когда говорил о последствиях ядерной войны для россиян и их противников.

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, журналисты якобы пропустили саму суть сказанного и исказили его смысл.

Напомним, во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай 18 октября глава Кремля заявил, что Россия якобы не может стать инициатором ядерной атаки, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара.

При этом он отметил, что не боится уничтожения россиян в результате такого удара, поскольку они, по его словам, "попадут в рай", тогда как противник - "просто сдохнет".

"Речь шла не о рае главным образом, не о том, кто куда попадет, а речь шла о том, и это главное, и это многие пропустили, что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара", - цитирует Пескова Интерфакс.