"Мы узнаем, кто они". Трамп пообещал найти сотрудников Белого дома, которые "сливают" данные журналистам

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Трамп считает, что журналисты преувеличивают информацию от источников в Белом доме

Трамп считает, что журналисты преувеличивают информацию от источников в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пообещали найти сотрудников Белого дома, которые "сливают" информацию журналистам.

"Эти люди являются предателями и трусами, и мы узнаем, кто они!", - написал он в своем Twitter.

По словам американского лидера, утечки информации являются преувеличенными.

"Утечки информации из Белого дома являются преувеличенными, раздутыми фейковыми СМИ, чтобы выставить нас в самом плохом свете", - резюмировал он.

Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме часто сообщают информацию о планируемых назначениях, вопросах в сфере безопасности и дальнейших действиях Дональда Трампа и США на международной арене.

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