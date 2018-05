"Мы узнаем, кто они". Трамп пообещал найти сотрудников Белого дома, которые "сливают" данные журналистам

Президент США Дональд Трамп пообещали найти сотрудников Белого дома, которые "сливают" информацию журналистам.

"Эти люди являются предателями и трусами, и мы узнаем, кто они!", - написал он в своем Twitter.

По словам американского лидера, утечки информации являются преувеличенными.

"Утечки информации из Белого дома являются преувеличенными, раздутыми фейковыми СМИ, чтобы выставить нас в самом плохом свете", - резюмировал он.

The so-called leaks coming out of the White House are a massive over exaggeration put out by the Fake News Media in order to make us look as bad as possible. With that being said, leakers are traitors and cowards, and we will find out who they are!