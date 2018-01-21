Мы сыты по горло. В Берлине провели акцию в защиту природы

В субботу, 20 января, в Берлине десятки тысяч человек вышли на демонстрации с требованием защиты животных и окружающей среды в сельском хозяйстве, передает DW.

Согласно сообщению, акция под лозунгом Мы сыты по горло проходила параллельно с агропромышленной выставкой Grüne Woche, которая проходит в немецкой столице.

По данным организаторов, в демонстрации приняло участие более 30 тысяч человек, которые прошли маршем через правительственный квартал. В акции приняли также участие и десятки крестьян на своих тракторах.

Как отмечается, демонстранты требовали от будущего немецкого правительства запрета использования в сельском хозяйстве гербицида глифосата и внедрения обязательного маркирования продуктов питания. Также они призывали к реорганизации способа ведения животноводства в ФРГ, сделав условия жизни животных более гуманными.

"По мнению участников акции, свиньи должны содержаться в таких условиях, чтобы они могли видеть дневной свет, а коровы - выпасаться на зеленых полях", - говорится в сообщении.

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