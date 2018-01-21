Мы сыты по горло. В Берлине провели акцию в защиту природы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Активисты требовали от будущего немецкого правительства внедрения обязательного маркирования продуктов питания

Активисты требовали от будущего немецкого правительства внедрения обязательного маркирования продуктов питания

В субботу, 20 января, в Берлине десятки тысяч человек вышли на демонстрации с требованием защиты животных и окружающей среды в сельском хозяйстве, передает DW.

Согласно сообщению, акция под лозунгом Мы сыты по горло проходила параллельно с агропромышленной выставкой Grüne Woche, которая проходит в немецкой столице.

По данным организаторов, в демонстрации приняло участие более 30 тысяч человек, которые прошли маршем через правительственный квартал. В акции приняли также участие и десятки крестьян на своих тракторах.

Как отмечается, демонстранты требовали от будущего немецкого правительства запрета использования в сельском хозяйстве гербицида глифосата и внедрения обязательного маркирования продуктов питания. Также они призывали к реорганизации способа ведения животноводства в ФРГ, сделав условия жизни животных более гуманными.

"По мнению участников акции, свиньи должны содержаться в таких условиях, чтобы они могли видеть дневной свет, а коровы - выпасаться на зеленых полях", - говорится в сообщении.

Читайте также: 

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове