Теперь у меня нет ни зарплаты, ни жены. Что движет "желтыми жилетами" – репортаж из французской глубинки Сегодня, 11:27 111 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Проесты в Париже, ноябрь 2018 года Фото ЕРА

Акции "желтых жилетов" во Франции стали одним из крупнейших общественных протестов в Западной Европе за последние годы.

Начавшись с демонстраций против роста цен на топливо, движение охватило около 2 тыс. французских городов и достигло столицы страны. 1 декабря протестанты разгромили центр Парижа, а спустя несколько дней правительство заявило о готовности ввести временный мораторий на повышение цен.

Однако настоящая причина бунта десятков тысяч французов выходит далеко за пределы "бензинового" кризиса. Жители провинциальных регионов Франции сетуют на то, что многие годы едва сводят концы с концами, а их зарплаты перестали отвечать базовым нуждам семей.

Большой репортаж из французской глубинки опубликовала американская газета The New York Times. Ее корреспондент пообщался с жителями маленького городка Гере в центральной Франции, который является центром одного из самых бедных департаментов страны.

НВ предлагает полный перевод этого материала.

Пачка сосисок за $6 – вот практически все, чем наполнил свою тележку в супермаркете-дискаунтере Флориан Ду. То был конец недели и конец месяца. "Уже 10 дней как у меня нет ни жены, ни зарплаты", - посетовал он.

Ежемесячной проблемой для него стал вопрос, как пережить те дни, когда деньги заканчиваются, а зарплаты все еще нет – Ду трудится складским рабочим. То же самое можно сказать и о многих других жителях Гере, мрачного провинциального города в центральной Франции. И это разозлило Флориана.

Он использовал оставшиеся деньги на то, чтобы проехать на автомобиле 250 миль и примкнуть к яростным протестам в Париже 1 декабря, в ходе которых полиция использовала слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули.

"Мы знали, что их послали избавиться от нас, - говорит он на следующий день, - и поверьте мне, они не были "хорошими парнями". Однако, клянется он, протестующие никуда не уйдут.

Протест на берегах Сены

Протестное движение "желтых жилетов", частью которого стал Флориан Ду – это исключительный всплеск ярости и недовольства со стороны представителей рабочего класса, направленный на растущее неравенство, разрушившее их жизни. Беспорядки начались в ответ на повышение налогов на бензин, и в течение последних трех недель их сила наростала, достигнув максимума в субботу, 1 декабря.

Без особых организационных усилий и опираясь в основном на социальные сети, в течение месяца протесты спонтанно переместились из бедных сельских районов Франции на берега Сены, где их теперь невозможно игнорировать.

Париж после протестов 1 декабря / Фото ЕРА

В воскресенье, 2 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон объехал изрисованные граффити памятники столицы и разрушенные улицы [Парижа], одни из самых богатых торговых улиц в Европе. В ходе протестов во всей Франции погибли четыре человека, более 260 были ранены, свыше 400 - арестованы. Макрон созвал экстренное заседание кабинета министров, рассмотрев необходимость ввести чрезвычайное положение.

Ранее Макрон настаивал, что, в отличие от предыдущих французских правительств, он не откажется от своих реформ, включая либерализацию трудового законодательства, перед лицом общественного сопротивления. Он занял более жесткую позицию, чем многие другие страны Западной Европы.

Движение выплеснулось на улицы Парижа из таких тихих городков, как Гере

Протестующие высмеивают его как "президента богачей" и утверждают, что он выстраивает бюджетную политику в расчете на их поддержку, оставаясь в то же время глухим к проблемам остального населения.

Но если внимание Макрона наконец-то привлекли именно разбитые витрины и сожженные машины вдоль улицы Риволи и бульвара Осман в Париже, то само движение – названное так из-за желтых дорожных жилетов безопасности, надеваемых демонстрантами – фактически выплеснулось из таких тихих городков как Гере, административного центра с населением в 13 тыс. человек, затерянного среди долин центральной Франции.

Страх и ненависть в Гере

Удаленный от всех больших городов, Гере находится в одном из беднейших департаментов Франции, где крупнейшим работодателем является государственная больница. В середине дня кафе на главной площади города пустует. Остовы сожженных машин усеивают небольшую парковку у старой железнодорожной станции - здешние жители слишком бедны, чтобы позволить себе обслуживание автомобиля.

В подобных местах молчаливый страх гложет семьи: что будет, когда к 20-м числам закончатся деньги? Чем наполнить холодильник, если на счету уже ничего не осталось и пришло время оплачивать счета за электроэнергию? Какой прием пищи придется пропустить сегодня? Как мне снова сказать жене, что в эти выходные у нас не получится куда-либо выбраться?

Представитель движения "желтых жилетов" (иллюстративное фото) / Фото ЕРА

Истории соседей Флориана Ду, которые также присоединились к протестам, очень похожи на его собственную. В морозилке у Летиции Депурту – куски замороженного мяса, которое дважды в год ей дает отец-фермер и которое составляет мясной рацион семьи из шести человек.

А Жоэлю Деку пришлось топить печь дровами, которые он рубил собственноручно, поскольку не может позволить себе оплатить газ для отопления.

Что будет, когда к 20-м числам закончатся деньги? Чем наполнить холодильник?

Конечно, это не крайняя нищета, а скорее постоянное чувство тревоги – именно оно поселилось в маленьких городках, поселках и деревнях, которые стали называть "другой Францией" – удаленной от роскошных парижских бульваров, ставших местом недавних беспорядков.

"Мы живем в постоянном стрессе", - говорит 46-летний Фабрис Жирарден, бывший укладчик ковровых покрытий, который теперь присматривает за чужими домашними животными, чтобы заработать. "В конце каждого месяца мы задаемся вопросом: хватит ли на еду в этот раз?".

Народный Елисейский дворец

С тех пор, как унылый портрет Гере появился на страницах романов его знаменитого уроженца – писателя-антисемита Марселя Жуандо – город привык к тому, что его высмеивают как олицетворение провинциальной отсталости.

Представителей "желтых жилетов" - потомков тех, кто некогда служил прообразом персонажей Жуандо - теперь можно встретить у придорожных блокпостов на вьезде в город. Это водители грузовиков и школьных автобусов, медсестры, безработные электрики, домохозяйки, складские рабочие, работающие на полставки сотрудники госучреждений и бывшие строители, живущие на пособие по инвалидности.

Придорожный блокпост "желтых жилетов" в Антибе на юге Франции / Фото ЕРА

Среди них и Флориан Ду. Он рассказывает, что его 9-летний сын никогда никуда не ездил на каникулы, а оплата счетов "мгновенно съедает" его зарплату (1,3 тыс. евро до вычета налогов – около $1,475). От нее мало что остается после уплаты высоких налогов и дорогостоящих коммунальных услуг, таких как электричество.

Чтобы поддержать протестное движение, он вместе с другими протестующими дежурит по ночам посреди перекрестков [таким образом "желтые жилеты" блокируют движение] - под дождем, на холоде и в грязи, во временных палатках и под брезентовыми тентами, вплоть до раннего утра. "Народный Елисейский [дворец]" – гласит надпись на одной из палаток, обыгрывающая название главной резиденции президента Франции.

Это водители грузовиков и школьных автобусов, медсестры, безработные электрики, домохозяйки, складские рабочие

Флориан Ду рассказывает, что он примкнул к движению "желтых жилетов" с самого начала, и в течение первой недели был постоянным участником акций на дорожных развязках Гере. К примеру, он был там в 11 вечера в дождливый четверг, проведя в то утро на акциях еще несколько часов, а затем вернувшись снова на следующий день.

"Нам уже даже не нужны социальные сети", - говорит Ду.

Говоря о своей мотивации, он утверждает, что хочет "восстановить приоритеты государства - ценности свободы, равенства и братства". Мол, его протест спровоцировал новый налог на бензин.

Теперь же, убежден он, "желтые жилеты" близки к тому, чтобы обернуть правительство в бега. "Они не знают, что делать. Они действительно в панике", - отмечает Ду.

Движение без политиков

Практически каждый автомобиль, проезжающий мимо [акции "желтых жилетов" в Гере] сигналит в знак поддержки. Однако протестующие знают, что их крики ослабевают из-за большого расстояния до кабинетов реальной власти в Париже. И именно это побуждает их переместить демонстрации в столицу.

К пятнице Ду готовится совершить поездку в Париж на общей машине: вместе с товарищами они встречаются на перекрестке и делают последние покупки, включая защиту для глаз от слезоточивого газа.

Акция в Бордо / Фото ЕРА

Неделей ранее в Париже арестовали Йоанна Деку - безработного электрика возрастом около 30, которого избрали представителем "желтых жилетов" от города Гере.

"До этого я никогда не участвовал в политических демонстрациях, - говорит он. - Но мы решили, что с нас хватит".

"Они даже не подозревают, как мы едва выживаем на свои мизерные зарплаты, - возмущается Деку. - Но ради Бога, мы тоже люди!". В последнее время свести концы с концами ему помогала помощь отца-фермера.

Никто из протестующих в Гере не выражает приверженности кому-либо из политиков: большинство испытывают к ним лишь отвращение. "Все они одинаковые", - говорит Ду.

До этого я никогда не участвовал в политических демонстрациях. Но мы решили, что с нас хватит

Когда мэр Гере Мишель Вернье – политик-социалист, чья карьера десятилетиями была связана с Парижем, пришел встретиться с протестующими, то не встретил у них теплого приема.

"[Со стороны "желтых жилетов"] существует полное неприятие политиков, - говорит Вернье. - Они действуют вне рамок любых политических либо профсоюзных организаций".

То был конец месяца [ноября]. Несколько представителей движения "желтых жилетов" Гере заявили, что на их счетах не осталось ни копейки.

"Прямо сейчас я на нуле", - говорит Жирарден. Его жена потратила последние 40 евро на покупки накануне, в среду. Теперь же у них не осталось ничего, чтобы пережить выходные.

"Доживать до конца месяца приходится с пустым кошельком", - говорит Жирарден.

Вот почему планы Макрона повысить налог на бензин – в целом незначительно, как может показаться, - стали последней каплей для многих и искрой, которая наконец разожгла годами кипевший гнев.

Это не протесты, это восстание. Мировые СМИ – о том, что означает бунт "желтых жилетов" для Франции и Европы

Будни французской провинции

В его машине и так нет бензина, говорит Жирарден, бывший укладчик ковровых покрытий, решивший выживать своими силами и бросить работу с неизменной зарплатой в 1200 евро. Однако теперь ему не легче.

"Как только мы оплачиваем все счета, денег больше не остается", - утверждает Жирарден.

Сегодня на ужин у него лапша, немного сдобренная говяжьим фаршем. "Я хотел бы время от времени водить жену в ресторан, но не могу", - говорит Жирарден. Под тяжестью финансовых проблем она стала жертвой депрессии. "Она полностью замкнулась в себе", - рассказывает француз.

Как только мы оплачиваем все счета, денег больше не остается. Я хотел бы время от времени водить жену в ресторан, но не могуНемного выше по той же улице живет Летиция Депурту – медсестра, работающая в госпитале на ночных сменах. Она поднимается в 6:30 утра вместе со своим мужем Оливье, которые работает окулистом, чтобы в потемках собрать в школу троих дочерей. Их скромный дом на окраине города аккуратный, но не слишком просторный.

Она мягко подтрунивает над супругом – мол, "в твоей машине никогда нет бензина". В их семье с четырьмя детьми и обилием счетов деньги – 1800 евро в месяц у Летиции и 1500 у Оливье – "улетучиваются очень быстро", говорит глава семейства.

Банк отказался предоставить им очередной кредит. Оба примкнули к "желтым жилетам" и отправились в Париж в предыдущие выходные [24-25 ноября], чтобы принять участие в демонстрациях. "Пока существует это движение, мы будем его поддерживать", - говорит Оливье Депурту.

"Мы справляемся, но нам приходится быть осмотрительными. Мы не можем позволить себе обед в ресторане. Исчезли все маленькие радости жизни", - рассказывает Депурту. Его родители, проработав всю жизнь, скатились к нищете: отец в доме престарелых, а мать вынуждена питаться в благотворительных организациях.

Летиция наполняет морозильник замороженными полуфабрикатами из самого дешевого дискаунтера Lidl. Они ждут очередной зарплаты, чтобы заправить автомобиль и сделать покупки.

"Желтые жилеты" блокируют дорогу в городе Фронтиньян / Фото ЕРА

"Мы просто не дотягиваем до конца месяца", - говорит Элоди Мартон, мать четверых детей, присоединившаяся к демонстрантам на выезде из города. "У меня осталось 10 евро", - рассказывает она, вместе с дюжиной других протестующих пытаясь согреться у огня, разведенного в железной бочке.

Если я перестану водить, я умру. Это не пустяки. То, что происходит сейчас [во Франции] – это гражданское восстание

"К счастью, у нас есть еще животные - куры, утки - и мы придерживаем их на конец месяца", - рассказывает Мартон. "Это звучит жестоко, но мой приоритет – дети", - говорит она. "Мы сыты по горло и мы злы!" – кричит ее муж Томас Швинт, водитель цементовоза, работающий на временном контракте за 1200 евро в месяц.

Протестующие из Гере высказывают свой гнев в адрес правительства и готовность продолжать акции.

"Их [властей] ответ накалил ситуацию еще больше, - говорит Депурту. - Граждане просят снизить налоги, а они говорят – мол, экология!" – возмущается он выступлением Эммануэля Макрона на прошлой неделе, где он изложил планы Франции по переходу от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии.

На городском перекрестке Лоран Офрер, водитель грузовика, пытается решить, какой из приемов пищи ему пропустить сегодня.

"Если я перестану водить, я умру. Это не пустяки, - говорит Офрер. – То, что происходит сейчас [во Франции] – это гражданское восстание".

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности