"Мы пока об этом не думали". Путин отреагировал на возможность обмена Вышинского на Сенцова

Владимир Путин заявил, что Россия пока не думала об обмене Вышинского на Сенцова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос обмена украинского режиссера Олега Сенцова на арестованного в Киеве главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского пока не обсуждался.

"Мы пока об этом [обмене Вышинского на Сенцова] не думали", - сказал Кремля в ходе прямой линии, передает ТАСС.

При этом Путин заявил, что дела Вышинского и Сенцова некорректно сравнивать, потому что журналист задержан за "прямую профессиональную деятельность " (по данным украинского следствия, за государственную измену), а режиссер - за "подготовку террористического акта, в результате которого могли бы пострадать конкретные люди".

Кирилла Вышинского задержали в Киеве 5 мая. Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью за заслуги перед отечеством.

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Кроме того, по данным следствия, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Суд Киева арестовал Вышинского до 13 июля.

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Олега Сенцова задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.