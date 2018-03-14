"Мы не будем молчать". США охватили массовые демонстрации школьников против оружия

В среду, 14 марта, по всем США прошла национальная забастовка школьников, требующих принять меры в связи с участившимися атаками с применением огнестрельного оружия в учебных заведениях.

Школьники демонстративно покинули свои классы и вышли на уличные акции против свободной продажи оружия.

Участники демонстраций приготовили плакаты с лозунгами против оружия: Останови вооруженное насилие, Защити детей – не оружие, Мы не будем молчать, Будет ли атака в школе Марджори Стоунман Дуглас последней или должны погибнуть еще больше детей, Я следующий?, Никогда снова.

Национальная забастовка должна была продлиться 17 минут, чтобы почтить память 17 школьников и сотрудников, убитых в средней школе Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, 14 февраля.

Напомним, что 13 марта в Вашингтоне противники свободного владения оружием выложили под зданием Капитолия 7000 пар детской обуви – за каждого ребенка, погибшего с 2012 года в результате насилия с применением огнестрельного оружия.