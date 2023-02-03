«Он весит уже менее 70 килограмм». Интервью с Хатией Деконоидзе о попытке властей Грузии уничтожить Саакашвили 3 февраля, 15:00 Эксклюзив NV Михеил Саакашвили в клинике во время слушания в суде 1 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Хатия Деканоидзе, член парламента Грузии, бывшая глава Национальной полиции Украины, рассказала в интервью Radio NV как и зачем власти в Тбилиси пытаются фактически ликвидировать бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

— Михаил Саакашвили, гражданин Украины, третий президент Грузии. Это будет очень плохо, если, наблюдая за происходящим с Саакашвили, мы потеряем этого человека. Как я понимаю, он просто медленно погибает в грузинской тюрьме. Начнем с физического состояния Михаила Саакашвили. Что вам известно?

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— Очень критично. Месяц назад у меня была возможность просто увидеть Михаила Саакашвили, как у члена парламента Грузии у меня было право навестить его в больнице. Хочу сказать, что тогда еще он был очень худым, честно говоря, физическая кондиция очень плохая. У него 20 диагнозов, деменция и очень многое, о чем говорят врачи не только в Грузии, но и в США. И честно говоря, тогда я еще увидела его, это, конечно, был шок. Каждый раз, когда я его навещала не только в тюрьме, но и потом в больнице, для меня это было большим шоком, потому что, во-первых, мы все помним Михаила. Такой большой, очень энергичный, абсолютно харизматичный человек.

И честно говоря, сейчас мы все видим, что он реально гаснет на глазах. Он потерял очень много веса. Человек ростом 198 см весит сейчас 68 кг. И у него очень много синдромов, которые несовместимые с жизнью. Вы абсолютную правду сказали, что мы можем его потерять и потерять в любую минуту. Честно говоря, это будет очень серьезной травмой для нас всех, конечно, но и для Грузии. Потому что у нас есть такой исторический факт, когда мы потеряли первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. Была серьезная историческая травма.

Но и самое главное, что я хочу сказать, Михаил — это человек, который был первым президентом Грузии, который противостоял Путину. Все это начиналось в 2008-м. Когда мы сейчас говорим, что Россия ведет войну и военную агрессию в Украине, которая началась 24 февраля, вот это все начиналось еще в 2008-м, когда Россия на нас напала, когда мы потеряли еще территории. 25% территорий Грузии оккупированы, мы все понимаем. И честно говоря, тогда еще Михаил очень громко кричал, и мы все говорили нашим партнерам, что если сейчас наши западные партнеры не будут реагировать адекватно, то тогда уже следующая будет Украина.

Я очень четко помню, по-моему, у него даже был спич такой большой в ООН, тогда он говорил, что нельзя просто вести переговоры с террористом, нельзя вести переговоры с человеком, который реально думает, что Украина и Грузия как свободные, суверенные государства не имеют права на существование. Так что Путин потом открыто сказал, и об этом писали все наши партнеры, которые потом встречались с Путиным, что он открыто сказал, что он обязательно хочет наказать Саакашвили, потому что он был первым президентом, который тогда еще говорил об этом, когда маленькая Грузия противостояла России. Мы все помним, как они вошли, я очень хорошо помню, когда танки шли на Тбилиси, на танках было написано «на Тбилиси», так что мы все это хорошо помним, понимаем.