Мы хотим видеть мигрантов со всего мира - Трамп

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Трамп вновь прокомментировал свое скандальное высказывание о

Трамп вновь прокомментировал свое скандальное высказывание о "вонючими дырах"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна хотела бы принимать мигрантов со всего мира.

Таким образом президент прокомментировал информацию о том, что США хотят принимать больше мигрантов из развитых стран, передает CNN.

"Мы хотим, чтобы мигранты приезжали отовсюду, отовсюду", - заявил Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп назвал Гаити, Сальвадор и некоторые страны Африки "вонючими дырами" (англ. shithole). Резонансное заявление якобы прозвучало на встрече в Белом доме во время обсуждения проекта иммиграционного соглашения.

Сам же Трамп опроверг использование в этом контексте каких-либо грубых слов.

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