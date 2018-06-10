10 июня 2018, воскресенье

МВД Германии готовит новый план политики по предоставлению убежища

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Глава МВД предлагает мигрантов без документов заворачивать на границе

Глава МВД предлагает мигрантов без документов заворачивать на границе

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер намерен "коренным образом" пересмотреть политику предоставления убежища Германией.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Зеегофера, план будет содержать 63 пункта. Центральным пунктом является создание так называемых "центров размещения лиц, ищущих убежища". Мигранты должны находиться в этих центрах с момента прибытия до окончательного решения относительно их заявления на получение убежища.

Кроме того, новый план предусматривает меры для более быстрого выдворения из страны тех искателей убежища, которые совершают преступления или представляют собой угрозу.

По замыслу руководителя МВД, мигрантов без документов следует заворачивать на границе.

Министр развития Герд Мюллер поддержал план Зеегофера, но при этом указал на необходимость усиливать борьбу с причинами миграции, в том числе стимулировать частные инвестиции в страны Африки.

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