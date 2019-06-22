МВД Грузии вызвало на допрос лидеров оппозиционных партий Сегодня, 02:20 Цей матеріал також доступний українською ekhokavkaza.com Оппозиционеров допросят в рамках расследования организации группового насилия ekhokavkaza.com

Министерство внутренних дел Грузии вызвало лидеров оппозиционных партий на допрос по поводу протестов в Тбилиси.

Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на заявление местного чиновника.

«МВД продолжает расследование по факту организации группового насилия, его организации или участия в нем по статье 225 УК Грузии. Осуществляются следственные и процессуальные действия. На допрос вызваны Ираклий Окруашвили, а также будут вызваны Никанор Мелия и Георгий Угулава», — заявил глава департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.

Напомним, что 20 июня в грузинском парламенте должно было состояться заседание Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавляет депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), который в тот день приехал в Тбилиси.

Для выступления ему предоставили кресло спикера в парламенте Грузии, причем говорил Гаврилов по-русски. С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.

21 июня под зданием парламента в Тбилиси началась акция протеста оппозиции. Перед началом акции оппозиционные лидеры озвучили главные требования к властям.