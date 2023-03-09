МВД Грузии сообщило, что всех задержанных протестующих освободили 9 марта, 19:12 Протестующий в Тбилиси 9 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Zurab Javakhadze)

Всех задержанных в Грузии участников протестов против антиевропейского законопроекта об «иноагентах» освободили, сообщили в МВД Грузии в четверг, 9 марта. Сообщение опубликовано в Faceboook ведомства.

«Часть задержанных [в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях] предстала перед судом, остальные были освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе», — заявили в МВД Грузии и добавили, что расследование «насильственных событий» 7−8 марта продолжается.

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Освобождение всех задержанных было одним из требований протестующих в Грузии. Ранее появлялась информация, что полиция задержала 133 человека.

Telegram-канал NewsGeorgia отмечает, что неизвестно, что с людьми, которых задержали по статьям Уголовного кодекса (повреждение имущества, нападение на сотрудника полиции). Таких человек несколько, большинство были задержаны в административном порядке за мелкое хулиганство и сопротивление полиции.

Вечером 9 марта в центре Тбилиси снова проходит масштабный протест, сообщает агентство Interpressnews. Он начался с исполнения гимнов Грузии, Украины и ЕС.

Как пишет Sova.News, центральный проспект Руставели перекрыт, перед зданием парламента установили сцену. Среди протестующих много молодых людей, в том числе студентов.

Правящая партия Грузии Грузинская мечта и движение Сила народа 9 марта заявили, что отзывают скандальный законопроект об иноагентах.



7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.



Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от неправительственных организаций и СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния», в противном случае им грозят штрафы.



Десятки тысяч жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Протесты и их силовые разгоны продолжились 8 марта.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах и сказала, что ветирует его.



Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что законопроект противоречит ценностям и стандартам Евросоюза, членом которого Грузия хочет стать.

