Штурм парламента Грузии: МВД призвало протестующих разойтись Вчера, 22:03 Цей матеріал також доступний українською Mako Bolkvadze/Facebook Ситуация на акции протеста в Тбилиси обострилась Mako Bolkvadze/Facebook

Министерство внутренних дел Грузии потребовало от протестующих мирно покинуть территорию парламента.

В противном случае правоохранители будут вынуждены применить спецсредства, сообщают Новости-Грузия.

«МВД призывает собравшихся у парламента прекратить нарушать закон и насилие и покинуть территорию парламента, в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом», — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Всего в акции протеста участвуют по меньшей мере пять тысяч человек.

Участники акции требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури из-за визита российских депутатов в Тбилиси.

Недовольство общественности вызвал тот факт, что российский депутат, член Коммунистической партии Сергей Гаврилов, в качестве ведущего сессии Межпарламентской ассамблеи православия, устроился в кресло главы парламента Грузии.

Из-за протестных акций российской делегации пришлось спешно покинуть Грузию.