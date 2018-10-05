МВД Франции отреагировало на исчезновение главы Интерпола

Министерство внутренних дел Франции обеспокоено исчезновением президента Интерпола Мэня Хунвэя во время его визита в Китай и угрозами, поступившими в адрес его супруги.

"С китайскими властями продолжаются контакты. Франция озадачена в связи с инцидентом с президентом Интерпола и обеспокоена угрозами в адрес его жены", - цитирует Reuters заявление МВД Франции.

По данным французских властей, супруга Хунвэя, которая сообщила в полицию Лиона об его исчезновении, также пожаловалась на угрозы и запугивание в социальных сетях и по телефону.

В МВД добавили, что Хунвэя перестал отвечать на звонки членов семьи с 25 сентября, а не 29 сентября, как сообщили ранее источники в полиции.

Напомним, во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Супруга Хунвэя рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

По данным СМИ, 64-летнего чиновника задержали китайские спецслужбы в Пекине. Его "забрали" для допроса "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.