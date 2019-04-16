МВД Франции: Пожарным в последние минуты удалось предотвратить обрушение собора Нотр-Дам
Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.
Об этом заяви госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез, сообщает
Интерфакс-Украина.
По его словам, решающую роль сыграли пожарные, которые начали тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама.
Нуньез отметил, что пожарные, которые находились внутри собора, серьезно рисковали жизнью.
Он рассказал, что работы по обеспечению безопасности в соборе продлятся около 48 часов. Только после этого специалисты получат доступ к тем произведениям искусства, которые еще остаются в здании.
15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.
По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.
Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.