МВД Франции: Пожарным в последние минуты удалось предотвратить обрушение собора Нотр-Дам Вчера, 14:59 1050 Цей матеріал також доступний українською Ludovic Marin/Pool via REUTERS Пожарные предотвратили обрушение собора Парижской Богоматери Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Сотрудники пожарной службы Парижа сумели предотвратить обрушение собора Парижской Богоматери, когда до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.

Об этом заяви госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньез, сообщает Интерфакс-Украина.



По его словам, решающую роль сыграли пожарные, которые начали тушение внутри собора. Именно им, в частности, удалось взять под контроль возгорание в районе башен Нотр-Дама.

Нуньез отметил, что пожарные, которые находились внутри собора, серьезно рисковали жизнью.

Он рассказал, что работы по обеспечению безопасности в соборе продлятся около 48 часов. Только после этого специалисты получат доступ к тем произведениям искусства, которые еще остаются в здании.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора. Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.