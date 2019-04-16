МВД Франции назвало "слабые места" в конструкции собора Нотр-Дам Вчера, 18:21 1030 Цей матеріал також доступний українською Brigade de sapeurs-pompiers de Paris Собор Парижской Богоматери Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

МВД Франции заявило, что архитекторы и эксперты выявили "некоторые уязвимые места" в структуре Нотр-Дам после осмотра собора во вторник.

Об этом заявил заместитель главы МВД Лоран Нуньес. По словам чиновника, в целом, собор держится "неплохо".

"Его структура держится неплохо, но были выявлены некоторые уязвимости, особенно на уровне сводов, потолка и части северного трансепта (поперечный неф- Ред.)", - цитирует Нуньеса CNN.

Представитель МВД добавил, что во время пожара пять жилых домов поблизости были эвакуированы.

Однако Нуньес подчеркнул, что собор был фактически спасен сотрудниками пожарной службы Парижа, которые сумели предотвратить его обрушение - до катастрофы оставалось не более 15-30 минут.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.