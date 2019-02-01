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МВД Филиппин: Теракт в церкви организовала пара из Индонезии

Сегодня, 14:31
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EPA

Эдуардо Ано назвал организаторов теракта в церкви

Министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что взрывы, которые произошли в церкви на прошлой неделе, были террористической атакой.

По его словам, организаторы взрыва - пара индонезийцев, связанная с Исламским государством, сообщает Reuters.

Напомним, что в результате теракта, который произошел 27 января на филиппинском острове Холо, погибли 22 человека, более 100 людей получили ранения.

Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт, совершенный смертниками.

Теги:   Исламское государство Теракт Филиппины

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