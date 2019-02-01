МВД Филиппин: Теракт в церкви организовала пара из Индонезии Сегодня, 14:31 219 Цей матеріал також доступний українською EPA Эдуардо Ано назвал организаторов теракта в церкви EPA

Министр внутренних дел Филиппин Эдуардо Ано заявил, что взрывы, которые произошли в церкви на прошлой неделе, были террористической атакой.

По его словам, организаторы взрыва - пара индонезийцев, связанная с Исламским государством, сообщает Reuters.

Напомним, что в результате теракта, который произошел 27 января на филиппинском острове Холо, погибли 22 человека, более 100 людей получили ранения.



Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт, совершенный смертниками.

