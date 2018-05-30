МВД Чехии: Бабченко не просил политического убежища у чешских властей

Аркадий Бабченко был убит в Киеве во вторник, 29 мая

В МВД Чехии заявили, что убитый в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко не запрашивал политического убежища у чешских властей.

"Министерство внутренних дел четко заявляет, что Бабченко в прошлом не запрашивал какое-либо временное или постоянное место жительства или убежище в Чешской Республике. Мы сожалеем о смерти журналиста, который был застрелен в Украине", - сказано в заявлении МВД Чехии.

Таким образом, МВД прокомментировало информацию чешских СМИ о том, что Бабченко уехал из Чехии якобы потеряв надежду получить вид на жительство.

Оппозиционный российский журналист Аркадий Бабченко был убит в Киеве выстрелами в спину. Он покинул Россию в 2017 году и переехал сначала в Чехию, а затем в Украину, где работал на канале АТR.

Уголовное дело возбуждено по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Предварительная версия убийства Бабченко - его профессиональная деятельность.

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