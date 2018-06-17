МВД Британии пообещал изменить правила преследования грабителей на мотоциклах

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал, как у него украли телефон, и пообещал усилить борьбу с грабителями на мотоциклах. На данный момент в Британии полиции запрещено преследовать грабителей на двухколесном транспорте, если на них нет шлема.

Об этом сообщает The Sun.

Джавид намерен сосредоточиться на борьбе против нападений с ножом, а также изменить правила, согласно которым полиции запрещается преследовать грабителей на двухколесном транспорте, если на них нет шлемов.

Министр также рассказал о том, как его ограбили. Это произошло до того, как он возглавил МВД. Возле станции Euston в Лондоне он собирался позвонить по телефону, чтобы вызвать такси. Когда он взял мобильный в руки, нападавшие выхватили телефон и убежали.

Смотрите также

Ограбление на мотоциклах, во время которых злоумышленники внезапно выхватывают у пешеходов телефоны и сумки, является распространенным преступлением в Лондоне.