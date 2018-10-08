Убийство журналистки в Болгарии: перед смертью женщина была изнасилована

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов подтвердил, что журналистка-расследователь Виктория Маринова (не родственница министру) перед убийством была изнасилована.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сейчас болгарские правоохранители устанавливают, связано ли убийство Мариновой с ее работой.

Как заявлял заместитель руководителя управления Министерства внутренних дел в городе Русе на севере страны Илиян Енчев, тело женщины обнаружил прохожий в городском парке 6 октября. Сначала ее не удавалось опознать, поскольку при ней не было документов или мобильного телефона.

Как добавил прокурор Георги Георгиев, женщина погибла в результате "комбинированной травмы головы и удушения". Также на месте нападения не было некоторых предметов ее одежды.

Виктория Маринова много лет вела на местном частном телеканале ТВН шоу о стиле жизни, она также была членом руководства канала. Несколько месяцев назад она стала вести программу журналистских расследований Детектор. Последний выпуск программы был посвящен расследованию возможной коррупции при участии частных компаний, которые нецелевым образом тратили финансирования от Европейского союза.

Ранее сообщалось, что в болгарском городе Русе в зеленой зоне возле Дуная нашли мертвой административного директора и ведущую Викторию Маринову.