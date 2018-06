Музыкальный фестиваль в Дармштадте перерос в масштабные столкновения с полицией

Во время международного музыкального фестиваля в городе Дармштадт на немецкой федеральной земле Гессен толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, в нападении на правоохранителей приняли участие около 100 человек. Участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни.

В столкновениях пострадали 15 правоохранителей, более 80 нападавших задержаны. Большинство задержанных - молодые мужчины, хотя среди них были и женщины. Среди участников столкновений оказались немцы и иностранцы. Многие задержанные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Police apparently attacked in #Darmstadt #Herrngarten after the #Schlossgrabenfest. Hopefully the discussion around this unfortunate event remains objective, based on recent events. pic.twitter.com/46FGwZCp8A