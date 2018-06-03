03 июня 2018, воскресенье

Музыкальный фестиваль в Дармштадте перерос в масштабные столкновения с полицией

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Следователи не обнаружили политической подоплеки в действиях нападавших

Следователи не обнаружили политической подоплеки в действиях нападавших

Во время международного музыкального фестиваля в городе Дармштадт на немецкой федеральной земле Гессен толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным полиции, в нападении на правоохранителей приняли участие около 100 человек. Участники нападения бросали в полицейских бутылки и камни.

В столкновениях пострадали 15 правоохранителей, более 80 нападавших задержаны. Большинство задержанных - молодые мужчины, хотя среди них были и женщины. Среди участников столкновений оказались немцы и иностранцы. Многие задержанные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В полиции предполагают, что множество небольших групп присоединились к нападению "за компанию". Следователи не обнаружили ни одной "стратегии" в действиях нападавших, в частности, политической подоплеки.

После того как из соседних городов прибыло подкрепление, полиция смогла зачистить парк, где проходил музыкальный фестиваль.

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