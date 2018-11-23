Мужчина устроил стрельбу в торговом центре в Алабаме: есть погибший и раненые

В результате стрельбы погиб один человек (иллюстративное фото)

В одном из торговых центров города Гувер американского штата Алабама мужчина устроил стрельбу.

По данным полиции, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщает телеканал WBRC.

По словам очевидцев, стрельба произошла в районе фудкорта в торговом центре.

После стрельбы злоумышленник пытался сбежать, но полиция его ликвидировала. В настоящее время ситуация находится под контролем.

Причины инцидента выясняются.

Напомним, 20 ноября на востоке Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба близ больницы, в результате которой погибли четыре человека.