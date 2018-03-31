Мужчина, потерявший семью во время пожара в Кемерове, опубликовал новое видео эвакуации из торгового центра

Менее чем через минуту после появления в коридоре кинотеатра первого бегущего человека, который спасался от пожара, там уже стоял густой дым

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший семью во время масштабного пожара в торговом центре, опубликовал видео эвакуации из залов кинотеатра.

Камера была установлена в коридоре кинотеатра.

Комментируя видео, он отмечает, что проходившая по коридору девушка открыла дверь в "красный зал", где шел мультфильм, но ничего не сказала.

Через несколько секунд после этого в коридоре уже стоял густой дым.

Ранее сообщалось, что 31 марта суд арестовал владелицу ТРЦ Зимняя вишня Юлию Богданову до 25 мая. По версии следствия, подчиненные Богдановой неоднократно уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не принимала никаких мер. В тот же день была арестована Танзилия Комкова - руководитель инспекции Госстройнадзора. По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса Зимняя вишня в городе Кемерове без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра.

Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове (Россия) погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.