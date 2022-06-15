Угрожают пытками и похищениями близких. Мужчин из Чечни насильно отправляют на войну в Украину под видом «добровольцев» — СМИ 15 июня, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Жителей Чечни насильно отправляют на войну против Украины, угрожая им и их родственникам (Фото:theins.ru)

Жителей Чечни насильно отправляют на войну против Украины под видом «добровольцев», угрожая сфабрикованным уголовным делом, пытками или похищениями близких, сообщает The Insider.



Оппозиционный чеченский блогер Хасан Халитов рассказал журналистам, что местные силовики похитили и отправили в Украину его брата.

В руководстве чеченской правозащитной организации Вайфонд сообщили, что получают десятки таких обращений.

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«Нам даже сложно посчитать точное число обратившихся. Многие настолько запуганы, что, едва получив ответ, стирают переписку и удаляют свой аккаунт. Пройдя через унижения и пытки, люди очень запуганы. Другие пишут из секретного чата в Telegram, где сообщения удаляются», — добавили в фонде.

Представитель оппозиционного чеченского движения 1ADAT Ибрагим Янгулбаев рассказал, что в Чечне похищают людей и ставят им ультиматум: или едете в Украину воевать, или по сфабрикованному уголовному делу вас посадят в тюрьму.

Кроме того, силовики могут угрожать похищением и пленом родственникам потенциального «добровольца».

«Некоторые начальники РОВД зарабатывают на этом. После похищения человека объявляют семье: „Ваш сын или брат провинился. Либо он сейчас отправится в Украину, либо мы его сейчас по уголовному делу закроем“. Родственники предлагают деньги, а полицейские начальники охотно берут. Начальник РОВД Серноводского района Хас-Магомед Магомадов даже установил таксу — 450 тысяч рублей за откуп от Украины. Мы точно знаем, что он берет взятки, так как сумели подтвердить факты похищений и откупа нескольких людей», — сказал Янгулбаев.

По словам представителя Вайфонда, люди подчиняются, потому что считают, что умереть от пули не так страшно, как от пыток. Также силовики используют и более экзотические методы.

«Страшно, когда посягают на честь мужчины или на честь его жены, сестры, дочери. Силовики приходят в дом, начинают приставать к женщине, раздевать ее. Для нашего менталитета это самое ужасное. Лучше умереть, чем быть так униженным. После этого тебя и мужчиной не будут считать. А для кадыровцев это обычная практика», — добавили в фонде.

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