Питер Сантенелло
Путешествие героя. Как раскрыть свой истинный потенциал
Вахтанг Кипиани
Диаспора нам поможет
Валерий Пекар
Повестка дня будущего
Андрей Кокотюха
Пенис войны
Спецтема: Выборы президента Украины

Муж королевы Великобритании решил отказаться от водительских прав после аварии

Сегодня, 05:55
162
Цей матеріал також доступний українською

ЕРА

Принц Филипп

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в ДТП.

Об этом передает NBC.

Сообщается, что "тщательно обдумав ситуацию", принц Филипп решил добровольно сдать свои права.

Напомним, 17 января принц Филипп, будучи за рулем Land Rover, попал в ДТП неподалеку от имения Садрингем, в котором королевское семейство проводит рождественские и новогодние каникулы.

Позже принц извинился перед женщиной, которая пострадала в ДТП.

Теги:   Водительские права Великобритания Принц Филипп

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Футбол

Вчера, 22:26

article_img
Реал победил Атлетико и вышел на второе место. Результаты чемпионата Испании
События

Вчера, 09:26

article_img
В Покрове в результате пожара погибли три человека
Страны

Сегодня, 04:44

article_img
Парламент Болгарии проверит информацию о попытке отравления Новичком предпринимателя Емельяна Гебрева

Выбор редакции

Культура

Вчера, 09:52

article_img
Круты 1918 и Все знают. Главные кинопремьеры недели
Политика

Вчера, 07:03

article_img
Тимошенко готовится к "зарубе", Гриценко требует оргий. Самые яркие цитаты недели
Финансы

Вчера, 12:56

article_img
Победить можно и Google с Facebook - инвестор из супербогатой японской семьи

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться