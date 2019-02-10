Муж королевы Великобритании решил отказаться от водительских прав после аварии Сегодня, 05:55 162 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Принц Филипп ЕРА

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в ДТП.

Об этом передает NBC.

Сообщается, что "тщательно обдумав ситуацию", принц Филипп решил добровольно сдать свои права.

Напомним, 17 января принц Филипп, будучи за рулем Land Rover, попал в ДТП неподалеку от имения Садрингем, в котором королевское семейство проводит рождественские и новогодние каникулы.

Позже принц извинился перед женщиной, которая пострадала в ДТП.



