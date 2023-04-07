«Ксенофобия — характерная черта». Руководитель движения Единая сила рассказал о разнице в отношении к мусульманам в России и Украине

7 апреля, 12:38
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Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов заверил, что отношение к мусульманам в России и Украине значительно отличается (Фото:onlord / pixabay)

Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов заверил, что отношение к мусульманам в России и Украине значительно отличается (Фото:onlord / pixabay)

Руководитель чеченского движения Единая сила Джамбулат Сулейманов в интервью Radio NV рассказал о разнице по отношению к мусульманам в России и Украине.

«Ксенофобия росийского общества, российского государства по отношению к религиозным, этническим [группам] является характерной чертой этого государства, этого общества. В этом ничего удивительного», - сказал Сулейманов Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=265pvySYaUE

Он подчеркнул, что разница между Украиной и Россией бросается в глаза.

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«Я бывал несколько раз в Киеве, видел несколько мечетей. Не слышно было никогда, чтобы государство, какие-то государственные органы издавали какие-либо решения, указы о запрете какой-либо религиозной литературы. Люди спокойно молятся, как верят, так и молятся. И в этом колоссальная разница между тем, что сегодня несет миру Украина и тем, что несет миру и своим народам Россия», — сказал руководитель чеченского движения.

Сулейманов напомнил, что чеченцы и украинцы уже 300 лет борются против России и отметил, что "война (полномасштабное вторжение России в Украину - ред.) стала временем истины".

"И готовы, конечно, до конца бороться против общего врага", - заверил он.

18 октября 2022 года Верховная Рада Украины признала Чеченскую Республику Ичкерия территорией, временно оккупированной Российской Федерацией.

Кроме того, соответствующим документом украинские парламентарии осудили также геноцид чеченского народа со стороны кремлевского режима.

27 ноября 2022 года правительство Ичкерии в изгнании признало Голодомор геноцидом украинского народа.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Чечня Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины Ичкерия радио NV

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