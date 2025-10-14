Новым премьером Молдовы может стать бизнесмен, который 20 лет прожил в Украине

Правящая партия Молдовы Действие и Солидарность (PAS) выдвинет на пост премьер-министра Александра Мунтяну — бизнесмена, который 20 лет жил в Украине. Об этом сообщил председатель партии Игорь Гросу во вторник, 14 октября.

Кандидатуру Мунтяну на должность премьер-министра Молдовы планирует подать партия PAS после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов и будут сформированы парламентские фракции.

Реклама

Мунтяну 61 год, он не был публичным до этого назначения. Он получил образование в Московском государственном университете по специальности физика и магистратуру по управлению экономической политикой в Колумбийском университете Нью-Йорка.

После учебы работал в Институте прикладной физики Академии наук Молдовы, а позже — в Техническом университете Молдовы в должности лектора и заместителя декана международного факультета.

В Молдове Мунтяну возглавлял Французский альянс и сопредседательствовал в Деловом консультативном совете по Юго-Восточной Европе и Евразии.

В 2007 году он возглавил Департамент прямых инвестиций компании Dragon Capital в Украине, а в 2016 году основал инвестиционную компанию 4i Capital Partners. Также он был членом и председателем Совета патронов Печерской международной школы в Киеве.

В 2018 году он участвовал во внутренних выборах в Американскую торговую палату в Украине, тогда в своей биографии называл себя «американцем молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет».

Выборы в парламент в Молдове состоялись 28 сентября. Они имели решающее значение для проевропейского курса страны. Попытки России повлиять на ход и результат этого голосования были одними из самых мощных за последние годы.

Партия президента страны Майи Санду Действие и Солидарность одержала победу на парламентских выборах, набрав 50% голосов по подсчету 100% бюллетеней. Патриотический блок получил 24,17%, а остальные партии — менее 10%, спикер парламента Игорь Гросу назвал победу «выбором народа и уроком демократии».

В Кишиневе 29 сентября пророссийский Патриотический блок провел получасовой протест против результатов парламентских выборов, в котором приняло участие около 1000 человек. Во время акции раздавались выкрики «Слава Украине», а кто-то в ответ выкрикивал «в составе России». По данным СМИ, участникам акции обещали денежное вознаграждение от $50 до $300 за участие и привлечение других людей.

По данным Bloomberg, Кремль готовил многоуровневую стратегию вмешательства в парламентские выборы в Молдове. Ее главная цель — сорвать евроинтеграционный курс страны и ослабить позиции президента Майи Санду и ее партии Действие и Солидарность.

План Москвы предусматривал вербовку диаспоры для голосования, организацию протестов, масштабную кампанию дезинформации в соцсетях и даже привлечение спортсменов и криминальных группировок для провокаций, писало издание.