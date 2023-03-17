Шойгу хочет наградить летчиков Су-27, атаковавших американский дрон MQ-9 Reaper 17 марта, 11:29 Российский самолет сбрасывает топливо на американский беспилотник MQ-9 Reaper (Фото:Courtesy of U.S. European Command/Handout via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу хочет вручить государственные награды летчикам Су-27, сбившим американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем.

В российском ведомстве отрапортовали, что он «представил летчиков к награждению» за то, что те «предотвратили нарушение района временного режима использования воздушного пространства», который оккупанты объявили для полномасштабного вторжения в Украину.

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Глава Пентагона ранее подчеркнул, что США продолжат летать повсюду, где позволяет международное право, а действия РФ были «агрессивными, опасными и рискованными».

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват дрона MQ-9 Reaper, который выполнял стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после «резкого маневрирования» «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты». Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так.

После инцидента в Госдеп США вызвали посла России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, был поврежден после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут найти упавший беспилотник в Черном море.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.