«Опасно и непрофессионально». США заявили, что российские истребители преследовали их беспилотники США в Сирии 6 июля, 12:58 Российский самолет маневрирует возле американского беспилотника MQ-9 Reaper в Сирии (Фото:afcent.af.mil)

В среду, 5 июля, три российских военных самолета преследовали три беспилотника MQ-9 Reaper США, осуществлявших миссию против целей ИГИЛ в Сирии.



Фото с беспилотника и заявление опубликовал Центр военно-воздушных сил США.



Командующий девятой воздушной армии США Алекс Гринкевич такое поведение россиян назвал «опасным и непрофессиональным». Он заявил, что российские пилоты действовали вопреки установленным нормам и протоколам.

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Истребители РФ сбросили несколько парашютных ракет перед беспилотниками, заставив их выполнять маневры уклонения. Один российский пилот расположил свой самолет перед MQ-9 и перешел в режим ускорения. В воздушных силах США назвали эти действия «еще одним примером непрофессиональных и опасных действий российских военно-воздушных сил».

14 марта 2023 года два российских истребителя Су-27 осуществляли маневры вблизи американского беспилотника MQ-9 в акватории Черного моря. В результате контакта беспилотник получил повреждения, после этого американским силам пришлось затопить его в международных водах.

Инцидент с MQ Reaper / Инфографика: NV