В разы эффективнее, чем Bayraktar. Что важно знать об американском БПЛА MQ-9 Reaper на фоне инцидента в Черном море — инфографика NV 15 марта, 07:24 Сюжет Эксклюзив NV MQ-9 Reaper имеет размах крыльев 20 метров (для сравнения — 12 м у Bayraktar TB2). (Фото:defense.gov / RINZE KLEIN RNLA)

Опасная попытка российских истребителей Су-27 перехватить американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, что привело к его падению в международные воды, стала одним из самых резонансных инцидентов с начала года на фоне войны РФ против Украины.

MQ-9 Reaper, которым дистанционно управляли американские военные, вылетел с базы в Румынии утром 14 марта и должен был провести стандартную разведывательную миссию, которая обычно длится около десяти часов. БПЛА находился в 120 км юго-западнее оккупированного Крыма, когда его перехватили российские Су-27.

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Российские истребители около 30−40 мин кружили над Reaper и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь загрязнить камеры беспилотника или повредить его датчики. В конце концов, один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, повредив его винт. До момента падения аппарат пилотировали американские военные, однако в итоге он упал в международные воды Черного моря.



NV напоминает, что важно знать об этом типе беспилотников.

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MQ-9 Reaper — основной ударный беспилотник армии США и один из самых современных разведывательно-ударных БПЛА в мире. По своим возможностям и характеристикам он намного превосходит хорошо известный в Украине Bayraktar TB2.

Беспилотники MQ-9 Reaper производит американская компания General Atomics Aeronautical Systems, впервые такой БПЛА поднялся в небо 22 года назад, в феврале 2001 года. Такие беспилотники, кроме США, находятся на вооружении воздушных сил Великобритании, Италии, Мексики, Португалии, Турции и других стран.

Максимальная скорость дрона составляет 482 км/ч, а практический потолок — 15,4 км. Дрон оснащен турбовинтовым двигателем мощностью 910 л.с. При этом беспилотник может автономно летать до 27 часов, его улучшенная версия Reaper ER — до 33 часов.