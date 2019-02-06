"Можете показать свой маленький член?". Главный пропагандист Кремля ответил на просьбу Дудя назвать размер своей пенсии Сегодня, 13:36 816 Цей матеріал також доступний українською EPA Пропагандист не назвал размер своей пенсии EPA

Кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев в ответ на просьбу видеоблогера Юрия Дудя назвать размер своей пенсии предложил тому "показать свой маленький член".

Таким образом Киселев попытался сослаться на то, что якобы "говорить о деньгах не очень прилично".

"Вы можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором вы как-то раз рассказывали в вашей передаче? Видите, у вас есть свои ограничения, не правда ли? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах - не очень прилично", - сказал пропагандист в интервью Дудю.

По словам 64-летнего Киселева, он вышел на пенсию в 62 года.

Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.

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