Демонстрация силы. США перебросили на Ближний Восток подлодку, способную нести более 150 крылатых ракет — AP 8 апреля, 17:58 Подлодка США Florida (SSGN 728) (Фото:Elliot Schaudt/US Navy Central Command/Handout via REUTERS)

Военно-морские силы США развернули на Ближнем Востоке подлодку, которая способна нести до 154 крылатых ракет Томагавк. Такие действия Америки могут являться демонстрацией силы после недавнего конфликта с Ираном.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на слова спикера пятого флота США Тимоти Хокинса.

Издание отмечает, что американский военно-морской флот редко обнародует местонахождение или дислокацию своих подлодок, базирующихся в странах Персидского залива. На вопрос о миссии подлодки и причине развертывания американский спикер отказался отвечать.

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По словам Хокинса, атомная подлодка, базирующаяся в Кингс-Бэй, штат Джорджия, прошла через Суэцкий канал в пятницу, 7 апреля.

«Она способна нести до 154 ударных крылатых ракет Томагавк и развернута в составе 5-го флота США, чтобы помочь обеспечить региональную морскую безопасность и стабильность», — подчеркнул американский спикер.

Издание отмечает, что передислокация американской подлодки может быть демонстрацией силы после недавнего конфликта с Ираном.

В марте США нанесли авиаудары по поддерживаемым Ираном силам в Сирии после того, как иранский беспилотник атаковал объект технического обслуживания на базе коалиции в провинции Хасака на северо-востоке Сирии, в результате чего один американский военнослужащий погиб, еще шесть получили ранения.

Издание добавило, что крылатые ракеты Томагавк, запускаемые с кораблей или подлодок, могут поражать цели на расстоянии до 2500 километров. Известно, что они использовались при вторжении США в Ирак в 2003 году и в ответ на сирийскую атаку с использованием химического оружия в 2018 году.