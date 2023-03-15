Сбитый в Черном море MQ-9 Reaper. Может ли инцидент с американским БПЛА привести к эскалации между Россией и США — анализ ISW 15 марта, 09:08 БПЛА MQ-9 Reaper (Фото:U.S. Air Force)

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не приведет к прямому конфликту России и США или опасной эскалации между ними — учитывая предыдущий опыт подобных перехватов и сдержанную позицию администрации Джо Байдена.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны.

Инцидент в Черном море, во время которого два российских самолета Су-27 фактически сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем, не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США, считают аналитики ISW.



Видео дня

«Российские войска десятилетиями применяют „сигналы принуждения“ [coercive signaling] против самолетов и кораблей США и их союзников в районе многих театров [военных действий], не вызывая конфликта», — напоминают эксперты Института. По их словам, такие инциденты не влекут никакой автоматической реакции или эскалации, и руководители США и России «сохраняют полную свободу» в выборе того, как реагировать на них. Кроме того, учитывая неоднократные обязательства президента США Джо Байдена избегать привлечения американских войск к прямому конфликту с Россией, а также четкое и неоднократно продемонстрированное нежелание Кремля вступать в войну с НАТО, «нет причин, чтобы такие инциденты влекли за собой опасную эскалацию», отмечают в Институте изучения войны.

Российское провоенное сообщество усиливает давнюю российскую информационную кампанию, направленную на использование религии как оружия для дискредитации Украины. 14 марта по меньшей мере два известных российских «военкора» отреагировали на решение Министерства культуры Украины, которое требует от УПЦ МП освободить нижнюю Лавру до 29 марта, и использовали эту историю, чтобы обвинить Киев в якобы «подавлении свободы вероисповедания» в Украине. Бывший российский офицер и военный преступник Игорь Гиркин заявил без всяких доказательств, что Киев якобы готовится устроить силовой захват Лавры, поскольку украинские власти намерены «рассорить россиян по обе стороны искусственной границы». А боевик «ДНР» и бывший «министр безопасности» этого квазиформирования Александр Ходаковский обвинил Украину в «церковном бесновании». Такие примеры искусственной эксплуатации темы Лавры со стороны Гиркина и Ходаковского основываются на искажении событий и неправдиво пытаются изобразить, будто Киев атакует религиозную свободу в Украине. Тогда как на самом деле УПЦ МП является структурой, подчиненной подконтрольной Кремлю Русской православной церкви, и оказывала материальную поддержку незаконному вторжению России в Крым и на Донбасс в 2014 году, напоминают аналитики ISW. «УПЦ МП — это не независимая религиозная организация, а продолжение российского государства и инструмент российской гибридной войны», — подчеркивают эксперты. Поэтому, пытаясь исказить решение украинского правительства в попытке уменьшить влияние подконтрольной Кремлю УПЦ МП в Украине, российские «военкоры» усиливают информационную кампанию Москвы, направленную на делегитимизацию украинского государства и обращение международного общественного мнения против Украины.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

российские власти продолжают меры для мобилизации российского военно-промышленного комплекса для длительной войны;

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 14 марта заявил, что Польша может передать Украине многоцелевые истребители МиГ-29 в течение четырех-шести недель — поскольку воздушные силы Украины уже имеют на вооружении МиГ-29, то смогут использовать новую партию в контрнаступательных операциях, если Украина получит их заблаговременно до контрнаступления ВСУ;

украинские источники сообщают, что российские войска продолжают возводить оборонные укрепления вдоль границы России с Украиной, чтобы удерживать украинские войска у северных приграничных районов;

российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная;

оккупанты продвинулись в пределах Бахмута и продолжили наземные атаки вдоль линии фронта в районе Авдеевки-Донецкая и на западе Донецкой области;

войска РФ продолжают укрепление тыловых районов в оккупированной Россией Запорожской области;

секретарь Единой России Андрей Турчак 14 марта заявил, что Госдума РФ рассмотрит закон об упрощении юридического признания пропавших без вести российских военных умершими.

Карта боевых действий: битва за Бахмут, бои на Донбассе и в Запорожской области, ситуация на юге и северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW