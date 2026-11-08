Украинские БпЛА ударили по мосту через реку Миус на так называемой трассе Новороссия (Фото: скриншот видео / Exilenova+ / Telegram)

В России заявили о повреждении моста на трассе, соединяющей Ростов-на-Дону со временно оккупированными украинскими территориями и являющейся частью «сухопутного коридора» в оккупированный Крым . Позже появилось видео удара по мосту, предположительно, украинского дрона FP-2.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в воскресенье, 8 ноября, заявил, что мост через реку Миус на участке Трассы Р-280 перекрыли после атаки дронов и «падения обломков». Позже Слюсарь также писал о повреждении трансформатора на территории электроподстанции Сулин в Миллеровском районе «в результате воздушной атаки и падения обломков», из-з чего в нескольких селах пропало электричество.

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Инфографика: Supernova+ / Telegram

Также фотографии поврежденного моста опубликовал OSINT-исследователь Necro Mancer.

Канал Exilenova+ опубликовал кадры атаки украинских ударных БпЛА на мост через Миус. Как сообщается, удар был нанесен дронами FP-2.

«На нас прямо, смотри!.. Щас она в мост. Одна уже в***ала в мост, щас эта е***ет… Щас, смотри, в мост н***й. Опять. Бл***, нам бы проехать бы», — слышно комментарии россиян на видео. Другой человек на записи говорит, что «че-то там никто не отработал», имея в виду российскую ПВО.

На видео есть ругательства.

При этом мост был на капитальном ремонте, а по состоянию на июнь, по данным Росавтодора, готовность объекта составляла 50%.

Как пишет Радио Свобода, страна-агрессор начала обустраивать трассу Р-280 (так называемая трасса Новороссия) из Ростова-на-Дону в оккупированный Симферополь в 2023 году как альтернативу дороге из Крыма через Крымский мост. Она должна была пройти вдоль побережья Азовсокго моря через оккупированные украинские Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Геническ, Джанкой и Симферополь. Трасса заработала весной 2025 года.

В мае 2026 года тогдашний министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о начале программы Логистический локдаун для масштабирования middle strike и уничтожения российской логистики.

9 июня командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр сообщил, что российское оккупационное командование группировки Восток официальным приказом запретило движение военного грузового транспорта по сухопутному коридору в оккупированный Крым. По его словам, из-за систематических ударов украинских дронов военный грузовой трафик на этом маршруте сократился на 71%.

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The Guardian в июне писало, что украинские силы переименовали так называемую трассу Новороссия в «трассу смерти», взяв ее под огневой контроль и уничтожая российские транспортные колонны.

В начале октября OSINT-аналитики сообщили, что разрушен Чонгарский автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. Мост был одним из ключевых сухопутных путей между Херсонской областью и Крымом — важной логистической артерией, которую Силы обороны Украины неоднократно атаковали.