«Моссад редко делает такие вещи». Почему глава израильской спецслужбы выступил с угрозами в адрес России — интервью 13 сентября, 16:12 NV Премиум Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи правительства, 10 сентября 2023 года (Фото:Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS)

Давид Шарп, военный обозреватель, в интервью Radio NV рассказал, как глава спецслужбы Израиля выступил с угрозами в адрес Ирана и Российской Федерации и какие риски учитывает правительство Нетаньяху.

— Сначала хочу обсудить заявление, которое сделал глава Моссада, службы внешней разведки Израиля, Давид Барнеа. Он сказал о том, что Иран собирался продать России не только ударные разведывательные дроны, но также ракеты малой и большой дальности.

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Сделка якобы была сорвана. И теперь у Моссада опасения, что Иран готовится передать военное оборудование России и получить в ответ такое передовое оружие, которое может быть не просто опасно для Израиля, но и вовсе нести угрозу существованию еврейского государства.

Как вы считаете, такое заявление главы службы внешней разведки, означает ли это, что правительство Израиля наконец-то увидит угрозу в России?

— Во-первых, надо начать с того, что на самом деле заявление Давида Барнеа, и я его слышал воочию, носило неординарный характер. Главы Моссада очень редко, в отличие от некоторых стран, где их коллеги часто говорят с прессой, очень редко делают заявления. Поэтому к ним стоит особенно прислушиваться. Их заявления в меньшей степени сродни заявлениям политиков, которые выдают те или иные пустые угрозы. Наконец, и это важно, заявление такого рода, безусловно, санкционировано. Оно не может быть по собственной воле главы Моссада.

Здесь речь не идет ни о каких разногласиях между Моссадом и главой правительства, который прямо курирует его. Израильское правительство видело угрозу потенциальную со стороны России всегда. Это надо понимать. Здесь вопрос в том, какие меры предпринимаются для того, чтобы этой потенциальной угрозе противостоять, и как отношения с Россией строятся. То, что Россия может поставить Ирану то или иное оружие, которое создаст Израилю проблем, и более того, она это периодически и делала, — это одна из главных причин для беспокойства и правительства, и силовых структур Израиля.