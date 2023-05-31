«Бояре, царь и народ разобщены». В РФ говорят, что Путин виноват в атаке дронов на Москву — итоги Яковины 31 мая, 17:45 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

30 мая Москву дерзко атаковали беспилотники: российское Минобороны признало налет восьми БПЛА, но в соцсетях сообщали, что дронов было более десятка.

Какие выводы после такого удара можно сделать, международный обозреватель Иван Яковина рассказал в эфире Radio NV.

Про Украину на московских форумах ничего плохого не говорят. Все понимают, кто является виновником произошедшего. Говорят, что Путин виноват, что это он начал свою «специальную военную операцию», которая спустя полтора года привела к тому, что бомбят уже Москву. При чем уже массовые налеты совершаются.

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Надо отметить, что все произошедшее для Путина очень нехорошо, с политической точки зрения. Он, конечно, хотел бы, чтобы народ российский сплотился после такой бомбардировки перед лицом врага вокруг самого Путина, а получается ситуация несколько противоположная. Народ сплачивается пока не очень понятно, вокруг кого, но против самого президента, вождя России.