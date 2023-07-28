Мэр Москвы заявил о ночной атаке беспилотника

28 июля, 07:15
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Москва после атаки беспилотников 24 июля (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Москва после атаки беспилотников 24 июля (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что некий «вражеский беспилотник» якобы атаковал столицу России в ночь на пятницу, 28 июля.

Об этом он написал в Telegram.

Как утверждает Собянин, дрон сбили силы министерства обороны РФ. По версии ведомства, это было в Московской области. Мэр говорит, что разрушений и пострадавших нет.

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Последний раз российские власти заявляли об атаке беспилотников на Москву 24 июля. В результате после падения дронов было выбито стекло и частично повреждена кровля зданий. Один из них упал недалеко от здания минобороны России, а журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что адрес на Комсомольском проспекте расположен прямо напротив центрального офиса кибервойск ГРУ.

По данным СМИ, этот налет беспилотников был спецоперацией украинской разведки.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Москва Беспилотник Собянин

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