Тысячи россиян эвакуировали из Москва-Сити после сообщения о «прилете беспилотника»

18 августа, 12:47
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В Москва-Сити провели эвакуацию после сообщения о «прилете беспилотника» (Фото:Скриншот видео/Baza)

В Москва-Сити провели эвакуацию после сообщения о «прилете беспилотника» (Фото:Скриншот видео/Baza)

В России в небоскребе Москва-Сити проводят массовую эвакуацию в пятницу, 18 августа. Неизвестные сообщили администрации об «ударе беспилотников».

Об этом пишут Telegram-каналы Baza и Shot, публикуя видео.

Как утверждают ресурсы, было анонимное сообщение о «прилете дрона», которое назвали фейком. К комплексу подогнали несколько пожарных машин и спасателей, однако никаких инцидентов не было.

Видео дня

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Из Москва-Сити начали эвакуацию — из башни А в спешке вывели уже 2 тысяч человек, пишет Baza. Перед этим российские пропагандисты сообщали о движении неизвестных беспилотников, заявляя, что они летят на Москву.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1692479858922684429?s=20

Shot
Shot
Shot
Shot
Фото: Shot

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Москва Дроны

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