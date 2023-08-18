Тысячи россиян эвакуировали из Москва-Сити после сообщения о «прилете беспилотника» 18 августа, 12:47 В Москва-Сити провели эвакуацию после сообщения о «прилете беспилотника» (Фото:Скриншот видео/Baza)

В России в небоскребе Москва-Сити проводят массовую эвакуацию в пятницу, 18 августа. Неизвестные сообщили администрации об «ударе беспилотников».

Об этом пишут Telegram-каналы Baza и Shot, публикуя видео.

Как утверждают ресурсы, было анонимное сообщение о «прилете дрона», которое назвали фейком. К комплексу подогнали несколько пожарных машин и спасателей, однако никаких инцидентов не было.

Видео дня

Из Москва-Сити начали эвакуацию — из башни А в спешке вывели уже 2 тысяч человек, пишет Baza. Перед этим российские пропагандисты сообщали о движении неизвестных беспилотников, заявляя, что они летят на Москву.

Фото: Shot

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.