РосСМИ показали, как выглядит офис в Москва-сити изнутри после ночной атаки беспилотников — фото 30 июля, 15:31 Офис Минцифры РФ, который задело во время ночной атаки беспилотников по Москва-сити (Фото:РТВИ)

Российские СМИ показали фото изнутри офиса Минцифры РФ в бизнес-центре Москва-сити, который подвергся разрушениям во время ночной атаки беспилотников по Москве.

Фото опубликовало издание RTVI. На них видно, что в офисе российского министерства повылетали окна, разрушились внутренние перегородки, а внутри все перевернулось.

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Фото: RTVI

Фото: RTVI

Фото: RTVI

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу.



В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».