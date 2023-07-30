РосСМИ показали, как выглядит офис в Москва-сити изнутри после ночной атаки беспилотников — фото

30 июля, 15:31
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Офис Минцифры РФ, который задело во время ночной атаки беспилотников по Москва-сити (Фото:РТВИ)

Офис Минцифры РФ, который задело во время ночной атаки беспилотников по Москва-сити (Фото:РТВИ)

Российские СМИ показали фото изнутри офиса Минцифры РФ в бизнес-центре Москва-сити, который подвергся разрушениям во время ночной атаки беспилотников по Москве.

Фото опубликовало издание RTVI. На них видно, что в офисе российского министерства повылетали окна, разрушились внутренние перегородки, а внутри все перевернулось.

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RTVI
Фото: RTVI
RTVI
Фото: RTVI
RTVI
Фото: RTVI

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств. Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу.

В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Москва Беспилотник Беспилотники Война России против Украины удары по Москве дроны в Москве беспилотники в Москве

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