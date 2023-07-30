«Получили то, что хотели». В Воздушных силах прокомментировали прилеты в Москве

30 июля, 11:54
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Последствия атаки беспилотников на Москва-сити (Фото:REUTERS / Stringer)

Последствия атаки беспилотников на Москва-сити (Фото:REUTERS / Stringer)

Говорить о спокойствии в российской глубинке уже не приходится, говорят в Воздушных силах ВСУ после ночной атаки беспилотников по Москве.

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«В России всегда что-то летает, и в Москве в том числе. Тех, кого война „не касается“ — она уже „касается“. Уже есть определенные настроения в России — что-то прилетает, и громко», — сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он отметил, что как бы российские власти ни хотели закрыть глаза на «прилеты» и объявить, что они все сбили, «что-то таки прилетает».

«Поэтому говорить о российском „спокойствии в глубинке“ уже не приходится, и они получили то, что хотели», — отметил Игнат.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Москва Беспилотник Беспилотники Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Юрий Игнат беспилотники в Москве

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