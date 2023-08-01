Новый удар БПЛА по Москва-сити: пострадал фасад небоскреба, приостановлена работа аэропорта Внуково 1 августа, 07:24 1 августа дрон ударил по Москва-сити (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Во вторник, 1 августа, после удара БПЛА по Москва-сити, оцепили территорию возле башни IQ, нарушено остекление 150 квадратных метров.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция оцепила территорию возле башни IQ, где нашли осколки сбитого БПЛА. Эксперты изучают найденные детали дрона. При атаке пострадал фасад высотки на 21 этаже.

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После прилета дрона по Москва-сити, в башне IQ Квартал нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.

Также над подмосковным Одинцово сбили БПЛА. По словам очевидцев, звуки работы ПВО слышали в районе деревни Чешково Наро-Фоминского района.

Министерство обороны России заявило, что ночью два беспилотника были сбиты в Подмосковье, а один — «подавлен» средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждает министерство, этот подавленный средствами РЭБ беспилотник ударил по той же башне IQ в Москва-сити, что пострадала от удара дрона два дня назад.

Также из-за новой атаки дронов приостановлена работа московского аэропорта Внуково, который расположен к юго-западу от Москвы.

Это не первая атака на Москва-сити. В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».