Москва пригрозила заблокировать все британские СМИ из-за запрета RT в Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ни одно британское СМИ не будет работать на территории России, если в Великобритании закроют российский пропагандистский телеканал Russia Today (RT).

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала она в эфире телеканала Россия 1.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров также пообещал ввести ответные зеркальные меры против британской прессы в случае введения санкций против RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - сказал он.

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Разговоры о возможном аннулировании лицензии телеканала RT в Великобритании начались после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности Россия к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вслед за ее заявлением британский регулятор Ofcom уведомил рупор российской пропаганды о том, что лицензия может быть отозвана.

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.