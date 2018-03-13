Москва пригрозила заблокировать все британские СМИ из-за запрета RT в Британии

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RT может прекратить вещание на территории Британии

RT может прекратить вещание на территории Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что ни одно британское СМИ не будет работать на территории России, если в Великобритании закроют российский пропагандистский телеканал Russia Today (RT).

"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют Russia Today", - сказала она в эфире телеканала Россия 1.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров также пообещал ввести ответные зеркальные меры против британской прессы в случае введения санкций против RT.

"В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", - сказал он.

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Разговоры о возможном аннулировании лицензии телеканала RT в Великобритании начались после того, как британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности Россия к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Вслед за ее заявлением британский регулятор Ofcom уведомил рупор российской пропаганды о том, что лицензия может быть отозвана. 

Напомним, что 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. за информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.

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