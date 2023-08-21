В России заявили о сбитом под Москвой дроне. Аэропорты Внуково и Домодедово закрыли 21 августа, 07:44 Поврежденное в результате налета беспилотника здание в Москве, 24 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что Московскую область атаковал «украинский беспилотник» в понедельник утром, 21 августа.

Об этом пишет пропагандистское агентство РБК.

Россияне утверждают, что дрон «подавили» средствами радиоэлектронной борьбы около 7 часов и он упал в Рузском районе. Говорят, что пострадавших нет.

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Также пропагандисты заявляют, что московские аэропорты Внуково и Домодедово «временно не принимает и не отправляет рейсы». Часть была перенаправлена в другие аэропорты.



В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити опять подорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.

В течение последнего месяца власти Москвы часто сообщают о налетах дронов. 30 июля столицу атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.