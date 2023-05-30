Удар дронов по Москве. В соцсетях злорадствуют из-за атаки на Рублевку, а власти РФ гасят панику — политолог Преображенский 30 мая, 16:46 Поврежденный беспилотником дом в Москве, 30 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский политолог Иван Преображенский в интервью NV рассказал, что в российском сегменте соцсетей уже начали злорадствовать из-за атаки дронов на элитный московский район Рублевка, а российские власти пытаются потушить панику из-за того, что беспилотники массово долетели до столицы РФ и ее окрестностей.



«Власти сейчас активно гасят панику. Они назначили официальных спикеров, ими стали губернаторы, то есть, губернатор Московской области и Москвы Сергей Собянин, никаких других серьезных комментариев, кроме отдельных депутатов, которым обязательно надо вылезти и которых трудно заткнуть, нет со стороны власти (на момент интервью атаку дронов еще не прокомментировал российский диктатор Владимир Путин — ред.)», — сказал Преображенский NV.

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Он добавил, что власти пытаются минимизировать утечку информации о жертвах и пострадавших в результате атаки.

«О жертвах ничего стараются не сообщать, хотя вроде бы признают, что на Ленинском проспекте какие-то жертвы и пострадавшие были. Собянин говорит о двух самостоятельно обратившихся за помощью пострадавших, мол, ничего серьезного», — заявил политолог.

Преображенский также рассказал, что российские СМИ избегают сообщений и о технических характеристиках беспилотников, которыми атаковали Москву.

«Заявляется, что практически все дроны были сбиты, некоторые даже посажены в Московской области, или в Новой Москве — это кусок территории, присоединенный к Москве, который москвичами как Москва не воспринимается. Соответственно, практически ничего не сообщают о технических характеристиках дронов. Только одного эксперта я видел, думаю, на этом все и закончится, потому что эту тему запретят. Центральные телеканалы дают исключительно заявление Собянина о том, что произошло, и все», — сказал он.

Утром во вторник, 30 мая, Москву атаковали беспилотники. По данным российских пропагандистов, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома. В результате разрушен фасад и остекление дома.

Второй дрон попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в Новой Москве.

По информации Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство из которых — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Один из беспилотников сбили недалеко от резиденции Путина Ново-Огарево.

Кремль обвиняет в атаке Украину, однако в Украине причастность к этой атаке не подтверждают.