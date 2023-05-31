Путин находился в своей подмосковной резиденции в момент атаки дронов — СМИ 31 мая, 17:06 Российский диктатор Путин после атаки дронов на Московскую область (Фото:скриншот видео yoshkinkrot/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин в момент атаки неизвестных беспилотников на Москву и Московскую область во вторник, 30 мая, мог находиться в своей резиденции в Ново-Огарево, — об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на «близкого к Кремлю собеседника», который говорил на условиях анонимности.

По словам источника издания, главу кремлевского режима разбудила служба безопасности из-за воздушной угрозы. Судя по данным депутата госдумы Александра Хинштейна, который опубликовал список населенных пунктов, где упали беспилотники, системы ПВО сбили их примерно в 10 км от резиденции Путина.



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Инфографика: NV

Житель кооператива по соседству с резиденцией диктатора сказал The Moscow Times, что его около 6 утра разбудили «очень громкие звуки взрывов».

Пресс-секретарь Путина тоже признал, что тот был вынужден проснуться раньше обычного, но не уточнил, находился ли он в Ново-Огарево.

«Рабочий день совсем рано начался [у главы кремлевского режима]», — заявил Дмитрий Песков.

Издание также отмечает, что, хотя Кремль указал пропагандистам расхваливать работу ПВО и утверждать, что атаку дронов якобы успешно отразили, «Путин, появившись на публике после налета, выглядел уставшим и говорил неуверенно».

Путин в комментарии пропагандистам обвинил в атаке Украину и заявил, что это якобы «попытки вызвать ответную реакцию РФ». Он не упомянул, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины и массированные обстрелы украинской территории, а также соврал, что российские оккупанты якобы не наносят удары по гражданским целям.



По данным российского Проекта, 30 мая беспилотники упали в пяти населенных пунктах Подмосковья — Ильинском, Раздорах, Ромашково, Тимошкино и Гринфилде. Там живут в том числе Аркадий и Борис Ротенберги, глава Минфина Антон Силуанов, глава Конституционного суда Валерий Зорькин, спикер совфеда РФ Валентина Матвиенко и другие.

Утром 30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.



По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.



«Для нас это малоинтересное событие, но очень важно понять. Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: «А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?» — сказал он в эфире Breakfast Show.

