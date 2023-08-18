Минобороны России признало падение беспилотника в центре Москвы 18 августа, 05:39 Дым в районе Москва-сити после атаки дрона, 18 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Shot / Telegram)

По версии Собянина, обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра в центре Москвы, «пострадавших нет».

Кремлевские пропагандисты РИА Новости также распространили заявление минобороны страны-террориста, согласно которому украинский беспилотник атаковал «объекты» в Москве и Московской области, но «после воздействия средств поражения ПВО изменил траекторию» и упал в районе Краснопресненской набережной (неподалеку от Москва-Сити и Экспоцентра) на нежилое здание.

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Ранее российские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Подмосковье и в районе Москва-сити. В Сети появились видео со звуком летящего беспилотника и фото дыма рядом с башнями Москва-сити. По информации каналов страны-агрессора, в результате атаки беспилотника повреждено здание Экспоцентра, там «обрушение на площади 30 кв. м». Из-за БПЛА страна-агрессор закрывала воздушное пространство над аэропортом Внуково.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.



В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.



6 августа российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержали десятки рейсов.



9 августа в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.



10 августа, по версии Собянина, около четырех часов утра ПВО сбила два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, сообщалось о взрывах вблизи населенного пункта Домодедово. В Telegram-каналах сообщали, что в аэропортах вводился план Ковер, который вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.



11 августа над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство из-за БПЛА, в Москве прогремели взрывы. Тогда Собянин утверждал, что в районе Карамышевской набережной на западе Москвы якобы был сбит беспилотник.

