«Moscow Never Sleeps». В московских пабликах «треш и угар», власти РФ заняли самую тупую позицию — политолог об атаке беспилотников 30 июля, 11:49 NV Премиум Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Как атаки беспилотников влияют на поведение жителей Москвы, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

Это уже влияет. Достаточно почитать паблики. У них там сейчас треш и угар. Это понятно. Причем он в двух направлениях.

С одной стороны, они требуют максимального наказания для Украины в своем репертуаре. Здесь у них ничего не меняется. И они это пишут с начала широкомасштабной войны.

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А с другой стороны, многие спрашивают: а что же с лучшей в мире ПВО, о которой рассказывает постоянно российская власть и конкретно власть Москвы? Почему уже с регулярностью, к которой некоторые москвичи начинают привыкать, к ним прилетают «гости», и это выглядит достаточно громко?