«Moscow Never Sleeps». В московских пабликах «треш и угар», власти РФ заняли самую тупую позицию — политолог об атаке беспилотников
Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)
Как атаки беспилотников влияют на поведение жителей Москвы, в эфире Radio NV рассказал политолог Игорь Рейтерович.
Игорь Рейтерович
Это уже влияет. Достаточно почитать паблики. У них там сейчас треш и угар. Это понятно. Причем он в двух направлениях.
С одной стороны, они требуют максимального наказания для Украины в своем репертуаре. Здесь у них ничего не меняется. И они это пишут с начала широкомасштабной войны.
А с другой стороны, многие спрашивают: а что же с лучшей в мире ПВО, о которой рассказывает постоянно российская власть и конкретно власть Москвы? Почему уже с регулярностью, к которой некоторые москвичи начинают привыкать, к ним прилетают «гости», и это выглядит достаточно громко?