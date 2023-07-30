«Хотелось бы видеть, как пылает Останкино». Какой эффект имеет «вдохновляющая» атака беспилотников на Москва-Сити — интервью NV с Гетьманом 30 июля, 10:05 NV Премиум Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал об эффекте от атаки на Москва-Сити, где находятся российские министерства.

— Россияне рассказывают, что у них «высокоточное оружие». В то же время украинцы мало такого рассказывают, но прилетело точно в десятый этаж. И точно известно, что документы Министерства цифрового развития валялись на улицах — их подбирали местные. Что мы должны понимать о такой точности? Она меня, честно скажу, вдохновляет.

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— Видите, Министерство цифрового развития, а документы на бумагах. Вот такое Министерство, вот такое цифровое развитие у них.

Если дрон смог точно попасть именно в 10-й этаж, то это означает, что он не мог лететь по заранее прописанной программе, потому что на таком расстоянии могло бы быть отклонение от курса. Он должен бы был руководствоваться извне.

То есть по GPS-навигации его привели. Неизвестно, что там было, возможно, камера визуального наблюдения, и оператор управлял джойстиком; возможно, каким-то другим способом. Но попасть на таком расстоянии и точно в этаж — это означает, что наше оружие можно назвать и дальнобойным и высокоточным.

Да, такие дроны не могут нести большое количество взрывчатки. Но для некоторых целей это, по большей части, и не нужно.