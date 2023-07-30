«Хотелось бы видеть, как пылает Останкино». Какой эффект имеет «вдохновляющая» атака беспилотников на Москва-Сити — интервью NV с Гетьманом

30 июля, 10:05
NV Премиум
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Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Последствия атаки беспилотников. Москва, Россия, 30 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Павел Новиков

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал об эффекте от атаки на Москва-Сити, где находятся российские министерства.

 — Россияне рассказывают, что у них «высокоточное оружие». В то же время украинцы мало такого рассказывают, но прилетело точно в десятый этаж. И точно известно, что документы Министерства цифрового развития валялись на улицах — их подбирали местные. Что мы должны понимать о такой точности? Она меня, честно скажу, вдохновляет.

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— Видите, Министерство цифрового развития, а документы на бумагах. Вот такое Министерство, вот такое цифровое развитие у них.

Если дрон смог точно попасть именно в 10-й этаж, то это означает, что он не мог лететь по заранее прописанной программе, потому что на таком расстоянии могло бы быть отклонение от курса. Он должен бы был руководствоваться извне.

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То есть по GPS-навигации его привели. Неизвестно, что там было, возможно, камера визуального наблюдения, и оператор управлял джойстиком; возможно, каким-то другим способом. Но попасть на таком расстоянии и точно в этаж — это означает, что наше оружие можно назвать и дальнобойным и высокоточным.

Да, такие дроны не могут нести большое количество взрывчатки. Но для некоторых целей это, по большей части, и не нужно.

Теги:   Россия Украина-Россия Интервью NV Москва Беспилотник Беспилотники БПЛА Атака Останкино Радио NV Война России против Украины

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