Московские паркинги готовят под бомбоубежища — СМИ 16 октября, 23:30 Московские паркинги переоборудованы под бомбоубежища (Фото:REUTERS / Evgenia Novozhenina)

Жителей нескольких домов в столице России в Москве попросили до 18 октября освободить паркинги от автомобилей и личных вещей, поскольку их будут оборудовать под бомбоубежища, пишет издание Важные истории.

Житель одного из домов рассказал, что председателя их общества владельцев жилья вызвали в опорный пункт полиции. Там ему сказали, что есть распоряжение о проверке всех бомбоубежищ.

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По словам другого собеседника, председатель общества в домовом чате сообщил, что на паркинг завезут нары, аптечки, обогреватели.

На дверях домов московского ТВЖ Атом появилось объявление о подготовке бомбоубежищ. В объявлении говорится, что это решение было принято на совещании 11 октября в мэрии Москвы.

Жителей попросили освободить паркинг от автомобилей и личных вещей до 18 октября, поскольку они будут «соответствовать прямому назначению объекта гражданской обороны». После этого срока вход в помещение закроют, а автомобили эвакуируют на платные стоянки.